Главный тренер «Зенита» Семак не определился с вратарем на матч против ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей ответил журналистам на вопрос, кто будет вратарем его команды в матче против ЦСКА.

Напомним, что основной голкипер петербургского клуба Даниил Одоевский получил красную карточку за фол последней надежды в игре четвертого тура российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (0:0)

«Мы еще не определились с вратарем на игру с ЦСКА. Посмотрим, кто будет лучше готов», - сказал СМИ наставник сине-бело-голубых.

Матч «Зенит» - ЦСКА состоится в субботу и начнется в 17:00 по московскому времени.

Игра пройдет в рамках пятого тура РПЛ. На данный момент лидером чемпионата является ЦСКА, набравший 10 очков, «Зенит» идет четвертым, имея в своем активе на два очка меньше.