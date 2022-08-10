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ФИФА может перенести дату начала ЧМ-2022 в Катаре

В турнире не примет участия сборная России.
10 августа 2022 11:26
автор: Александр Поволоцкий

Международная федерация футбола начала размышлять о переносе сроков проведения ЧМ-2022 в Катаре.

Как сообщают испанские СМИ, в организации обсуждают изменение расписания. Отмечается, что старт турнира состоится на день раньше. Матч-открытие между Катаром и Эквадором может пройдет 20 ноября, а не 21-го.

О причинах такого развития событий пока не сообщается.

По переносу старта турнира пройдет голосование с участием президента ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее предполагалось, что чемпионат мира завершится 18 декабря.

источник: «Советский спорт»
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