ФИФА может перенести дату начала ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола начала размышлять о переносе сроков проведения ЧМ-2022 в Катаре.

Как сообщают испанские СМИ, в организации обсуждают изменение расписания. Отмечается, что старт турнира состоится на день раньше. Матч-открытие между Катаром и Эквадором может пройдет 20 ноября, а не 21-го.

О причинах такого развития событий пока не сообщается.

По переносу старта турнира пройдет голосование с участием президента ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее предполагалось, что чемпионат мира завершится 18 декабря.