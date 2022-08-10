Главный тренер «Монако»: Я не могу требовать большего от своих игроков

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о своих эмоциях после того, как его команда проиграла ПСВ (2:3) и не смогла продолжить борьбу за место в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я должен быть раздражен, но это так. Я не могу требовать большего от своих игроков! Я очень горжусь ими. Проиграли на мелочах, которые дали сопернику возможность забить, но я все равно увидел позитивные моменты. Эта команда растет из месяца в месяц. Сегодня мы очень хорошо распоряжались с мячом, а также играли в обороне, мы были лучше ПСВ в обеих играх. Сегодня вечером, несмотря на то, что стадион соперника бы полон, мы не растерялись и до последней секунды пытались забить, но не смогли этого сделать в конце матча. Теперь я хочу увидеть у себя в команде настоящих победителей! Всегда легко, когда побеждаешь, но лучше всего преуспевают те, кто может оправиться от разочарования. Мы должны воспринимать это как дополнительную мотивацию двигаться вперед», - приводит слова тренера пресс-служба «Монако».

Соперником ПСВ по финальному раунду квалификации Лиги чемпионов будет «Рейнджерс». «Монако», представляющий лигу из топ-5, выступит в групповом этапе Лиги Европы.