Стало известно имя арбитра на матч 5-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА

РПЛ определилась с бригадами судей, которые обслужат матчи пятого тура чемпионата России.
Отметим, что главным судьей матча между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и московским ЦСКА назначен Павел Кукуян из Сочи.
12 августа (пятница)
«Факел» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов
13 августа (суббота)
«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк
«Зенит» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян
«Динамо» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев
14 августа (воскресенье)
«Химки» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников
«Оренбург» – «Торпедо»: судья – Артём Любимов
«Пари НН» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов
«Спартак» – «Сочи»: судья – Виталий Мешков.
источник: «Советский спорт»