Главный тренер «Зенита» Семак заявил, что ему было бы проще без лимита на легионеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, является ли он сторонником отмены лимита на легионеров.

«Конечно, было бы гораздо проще. Но правила есть правила — отталкиваемся от того, что есть, а не от того, что нам хотелось бы. Пока проблем не создает. У нас достаточно россиян в обойме — тех, кто может выйти и сыграть. Поэтому пока никаких проблем», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что с текущего сезона клубы российской премьер-лиги могут выпускать одновременно не более восьми легионеров. При этом их разрешенное число в заявке увеличили до 13.