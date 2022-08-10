Хайкин рассказал о своем повреждении, полученном в квалификации Лиги чемпионов

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался относительно своей травмы.
Напомним, что 27-летний футболист получил повреждение в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против «Жальгирисом» (1:1). На 15-й минуте его заменил Юлиан Лунд.
«Нога слегка опухла. Думаю, это выглядит хуже, чем есть на самом деле. Еще рано о чем-то говорить. Посмотрим, как я буду чувствовать себя позже. Скрещу пальцы, чтобы избежать серьезного повреждения», — цитируют Хайкина норвежские СМИ.
Напомним, что «Буде-Глимт» вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
источник: «Советский спорт»