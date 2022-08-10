Ромелу Лукаку: Я должен извиниться перед болельщиками «Интера» за то, что бросил команду

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что намерен вернуть уважение болельщиков клуба, после того, как ушел в прошлом году из итальянской команды в «Челси».

- Я обязан всем «Интеру». Я должен поблагодарить миланских болельщиков за оказанную мне и моей семье любовь и извиниться за то, как я оставил их, в конце концов, я должен доказывать все на поле и надеюсь, что мы вместе увидим представление: «Возвращение прежней любви», - сказал форвард официальному вещателю чемпионата Италии.

Отметим, что Лукаку по-прежнему принадлежит «Челси». В следующем сезоне он будет находится в «Интере» в аренде без права выкупа.

В прошлом сезоне бельгиец провел 26 матчей за «Челси» в АПЛ, забил восемь голов и отдал голевую передачу. Действующий контракт с «Челси» рассчитан до окончания сезона-2025/26.

Рыночная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро по данным Transfermarkt.