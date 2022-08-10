Вяльбе прокомментировала слухи о возможном приходе в руководство «Спартака»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась относительно слухов о том, что она может войти в совет директоров московского «Спартака».

Напомним, что спонсором ФЛГР и красно-белых является компания «Лукойл».

«Мне никаких предложений от «Спартака» не поступало», - цитирует Вяльбе известное российское агентство.

Ранее в СМИ сообщалось, что в ближайшее время владелец «Спартака» Федун сложит полномочия президента клуба. Новым руководителем красно-белых может стать первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.