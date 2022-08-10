Карло Анчелотти: «Реал» хочет сохранить импульс после победы в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о сопернике своей команды в Суперкубке УЕФА-2022 немецком «Айнтрахте».

«Мы знаем о них все, и если мы хотим победить их, нам придется биться, а также хорошо играть. Для этого мы набрали необходимую форму, мы усердно тренировались и чувствуем себя очень уверенно. Победа в Лиге чемпионов принесла нам бурю эмоций, эта победа останется неизменной для нас и наших сторонников. Мы хотим сохранить этот импульс», - приводит слова Анчелотти пресс-служба испанского клуба.

«Реал» сыграет с «Айнтрахтом» 10 августа на олимпийском стадионе в Хельсинки. Встреча за Суперкубок УЕФА начнется в 22:00 по московскому времени.