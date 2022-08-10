ЦСКА не смог договорится о трансфере защитника «Вероны» Гюнтера

Эрсин Акан, агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера, рассказал, что ЦСКА интересовался его клиентом.

«Могу подтвердить, что со мной контактировали представители ЦСКА. Переговоры о переходе Гюнтера в ЦСКА действительно велись, но переход сорвался», - приводит слова агента спортивное СМИ.

Гюнтер выступает за «Верону» с сентября 2020 года. 27-летний защитник был куплен у «Дженоа» за 2,4 млн евро.

С этого момента он провел 92 матча за новый клуб, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. В настоящий момент трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 5 млн евро. Контракт Гюнтера с «Вероной» рассчитан до окончания сезона-2022/23.