Футболисты «Реала» Бензема и Модрич сыграют против «Айнтрахта» в Суперкубке УЕФА

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о стартовом составе своей команды на матч против «Айнтрахта» за Суперкубок УЕФА.

Наставник испанского клуба присутствовал на пресс-конференции с нападающим Каримом Бензема и полузащитником Лукой Модричем.

«Мы здесь благодаря работе тех, кто выиграл Лигу чемпионов. Мы выиграли ее не с 11 игроками. Многие наши футболисты заслуживают того, чтобы играть, но я буду отталкиваться от стартового финала победного финала Лиги чемпионов, под вопросом две или три позиции. Думаю, те двое, что сидят здесь рядом со мной, будут играть, если захотят», - приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

Команда Анчелотти сыграет с «Айнтрахтом» 10 августа на олимпийском стадионе в Хельсинки. Встреча за Суперкубок УЕФА начнется в 22:00 по московскому времени.