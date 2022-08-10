Камоцци выступил за возвращение Дзюбы в «Спартак»

Экс-советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна оценил возможность нападающего Артема Дзюбы в стан красно-белых.

Напомним, что 33-летний футболист покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании прошлого сезона на правах свободного агента. Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года.

«Дзюба был бы полезен «Спартаку», как и любому другому клубу РПЛ. Не могу сказать точно, рекомендовал бы я Федуну его подписывать, потому что не знаю, в каком физическом состоянии Артем сейчас находится», — цитирует Франко Камоцци известное российское СМИ.

Напомним, что Дзюба является воспитанником «Спартака» и провел за клуб забил 165 матчей, в которых забил 38 мячей.

После четырех туров красно-белые делят лидерство в турнирной таблице с ЦСКА, набрав десять очков. ПРи этом «Спартак» одержал три победы подряд.

В пятом туре команда Абаскаля на своем поле примет «Сочи». Матч пройдет 14 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.