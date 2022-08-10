Алексей Сафонов: Я говорил, что «Ференцварош» не пройдет «Карабах»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что у «Ференцвароша» и не было шансов выйти в группу Лиги чемпионов.

- Мы с вами разговаривали еще перед первой игрой, я тогда сказал, что «Ференцварош» не пройдет «Карабах», - напоминает Сафонов. – Они постоянно играют в еврокубках, выходили в группу Лиги чемпионов. Правда, я сегодня посмотрел трансферную стоимость команда, и удивился, что «Ференцварош» дороже в три раза. Но «Карабах» команда сыгранная, цельная, и результат на табло.