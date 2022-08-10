Жо продолжит карьеру в чемпионате Бразилии

Экс-форвард московского ЦСКА Жо продолжит карьеру в клубе высшего дивизиона чемпионата Бразилии.

Как сообщает официальный сайт «Сеары», с 35-летним футболистам рассчитан до конца года. На данный момент команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

Ранее Жо выступал за «Коринтианс». В минувшем сезоне он провел шесть матчей, но не смог отличиться.

Напомним, что бразилец выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 годы и выиграл в составе московской команды чемпионат России, дважды Кубок страны и Суперкубок.