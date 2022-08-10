Британский бизнесмен Найтон вновь хочет стать владельцем «Манчестер Юнайтед»

Майкл Найтон готовит предложение о покупке «Манчестер Юнайтед» у семьи Глейзеров.

Отметим, что британский бизнесмен пытался приобрести «МЮ» в 1989 году за 20 миллионов фунтов стерлингов. После этого Найтон занял должность в правлении английского клуба.

«Манчестер Юнайтед» в кризисе, и все мы знаем почему. У нас неумелые и откровенно бесполезные владельцы, которые мало понимают в футболе. Все знают, что клубу нужен новый владелец, и я работаю над этим, обладая достаточными связями и финансами», - приводят слова Найтона британские СМИ.

Добавим, что контрольный пакет акций клуба принадлежит семье Глейзеров из США.