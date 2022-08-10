Главный тренер ЦСКА Федотов заявил, что «Зенит» найдет, кем заменить Клаудиньо

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что «Зенит» найдет, кем заменить Клаудиньо в матче команд в пятом туре российской премьер-лиги.

«Полагаю, команда не заметит потери бойца. Состав «Зенита» очень хорошо укомплектован, там есть выбор, кому сыграть на этой позиции. Не видим для себя каких-то преимуществ в данной ситуации», - сказал наставник армейцев в интервью спортивному СМИ.

Напомним, что Клаудиньо получил травму бедра в предыдущем матче «Зенита» против «Ахмата» (0:0) и теперь пропустит около месяца.

Добавим, что 25-летний бразилец принял участие во всех матчах команды в текущем сезоне, забил один гол и отдал три результативные передачи.