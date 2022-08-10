Главный тренер «Айнтрахта» заявил, что его команда не боится «Реала»

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Глазнер рассказал о своих ожиданиях от матча против мадридского «Реала» в Суперкубке УЕФА.

«Это награда за победу в Лиге Европы. Когда вы играете против победителей Лиги чемпионов, то понятно, что вас ждет сильный соперник. Мы сделаем все возможное, потому что хотим конкурировать с этой командой. Мы не боимся и полны ожидания. Мы доказали в Лиге Европы, что шанс есть всегда. Мы играем уверенно и знаем, на что способны. Мы будет играть с очень хорошей командой», - передает слова наставника пресс-служба «Айнтрахта».

Немецкая команда сыграет с «Реалом» 10 августа на олимпийском стадионе в Хельсинки. Встреча за Суперкубок УЕФА начнется в 22:00 по московскому времени.