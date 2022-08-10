Федотов - о травме Клаудиньо перед матчем с ЦСКА: «Зенит» не заметит потери бойца

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на то, что бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо не сможет принять участия в матче 5-го тура РПЛ.

«Безусловно, мы понимаем, какая игра нас ждет. «Зенит» – бессменный чемпион последних лет, он играет у себя дома при хорошей поддержке зрителей. Тем интереснее! Выступать при полных трибунах – радость и удовольствие.

Отсутствие Клаудиньо? Полагаю, команда не заметит потери бойца. Состав «Зенита» очень хорошо укомплектован, там есть выбор, кому сыграть на этой позиции. Не видим для себя каких-то преимуществ в данной ситуации», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

Перед матчем 5-го тура ЦСКА располагается на первом месте с десятью очками, в активе «Зенита» восемь баллов и шестая позиция. Очная встреча пройдет 13 августа на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.