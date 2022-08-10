Николай Писарев стал новым главным тренером «Химок»

Подмосковные «Химки» на своем официальном сайте объявили о том, что Николай Писарев стал новым наставником команды после ухода отечественного специалиста Сергея Юрана.

«Приветствуем Николая Николаевича в «Химках» и желаем успешной работы у руля нашей команды!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отметим, что в настоящее время Писарев является также и ассистентом сборной России. Действующий контракт с национальной командой у него рассчитан до 31 декабря 2022-го года.

Напомним, Юран возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. После четырех туров текущего первенства «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.