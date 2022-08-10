Карпин отреагировал на совмещение работы Писарева в «Химках» и сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал совмещение должностей Николая Писарева в «Химках» и национальной команде.

«Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной – а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, – мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску. А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в «Химках»!» — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Отметим, что в настоящее время Писарев является также и ассистентом сборной России. Действующий контракт с национальной командой у него рассчитан до 31 декабря 2022-го года.

Прошлым тренером «Химок» был Сергей Юран. Напомним, он возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. После четырех туров текущего первенства «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.