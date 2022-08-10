Писарев – о подписании контракта с «Химками»: Будем ставить команде современный атакующий футбол

Сегодня, 10 августа, тренер сборной России Николай Писарев возглавил «Химки». Известный специалист сменил у руля команды Сергея Юрана.

После подписания контракта Писарев дал комментарий клубной пресс-службе.

«Благодарю руководство клуба за оказанное доверие. Для меня это первый опыт работы в Премьер-лиге в качестве главного тренера. У «Химок» подобрался интересный состав: сплав молодости и опыта. С большим желанием приступаем к работе. Будем ставить команде современный атакующий футбол, который понравится зрителям», – сказал новый тренер.

В нынешнем сезоне РПЛ «Химки» занимают 7-е место в таблице, набрав 7 очков.

Что касается Писарева, то прихода в подмосковный клуб специалист тренировал «Олимпиец», «Екатеринодар», а также молодежные сборные России.