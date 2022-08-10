Кечинов уверен в том, что Юран не согласился бы провести договорной матч

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов считает, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не согласился бы намеренно проиграть матч сопернику.

«Способен ли Юран согласиться провести договорной матч? Да никогда. Уверен, у него и мыслей таких не было. По крайней мере, в бытность футболистом. В 1995 году за три тура до конца чемпионата мы должны были играть во Владикавказе с «Аланией», которая тогда шла к победе в турнире. К нам обратились с предложением сдать эту встречу. Но ветераны сказали: «Нет, ни в коем случае. Будем делать все, чтобы вы завтра не стали чемпионами»», — заявил Кечинов известному российскому спортивному СМИ.

Напомним, Юран возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. После четырех туров текущего первенства «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.