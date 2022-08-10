ЭСК признал обоснованным удаление Одоевского в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала верным удаление вратаря «Зенита» Даниила Одоевского в матче 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь команды «Зенит», понимая, что не успел сыграть в мяч, начав группироваться перед атакующим игроком команды «Ахмат» №11 Лечи Садулаевым, стремившемся перепрыгнуть через вратаря, совершил контакт приподнятой ногой с ногой нападающего, что очевидно явилось причиной его падения», — приводится решение комиссии на официальном сайте РФС.

Добавим, что после четырех туров «Зенит» занимает шестую позицию в таблице с восемью очками. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 13 августа дома с ЦСКА.