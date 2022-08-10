Аршавин объяснил, почему Дзюба до сих пор не подписал контракт с новым клубом

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему российский форвард Артем Дзюба не может подписать контракт с новой командой после ухода из стана сине-бело-голубых.

— Удивлены, что Дзюба до сих пор без клуба?

— Здесь вопрос престижа и финансов. Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашел себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству, - приводит слова Аршавина одно из популярных российских спортивных СМИ.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.