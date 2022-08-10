Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Аршавин объяснил, почему Дзюба до сих пор не подписал контракт с новым клубом

Прошлой командой форварда был «Зенит».
10 августа 2022 18:08
автор: Александр Бойченко

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему российский форвард Артем Дзюба не может подписать контракт с новой командой после ухода из стана сине-бело-голубых.

— Удивлены, что Дзюба до сих пор без клуба?

— Здесь вопрос престижа и финансов. Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашел себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству, - приводит слова Аршавина одно из популярных российских спортивных СМИ.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Это интересно:
«Это было неожиданно»: Глушаков – об увольнении Юрана
По данным СМИ, специалист покинул команду из-за конфликта с руководством.
10.08.2022 18:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Аршавин объяснил, почему Дзюба до сих пор не подписал контракт с новым клубом
Прошлой командой форварда был «Зенит».
10.08.2022 18:08
Футбол
автор: Александр Бойченко
ЭСК признал обоснованным удаление Одоевского в матче с «Ахматом»
Вратарь «Зенита» получил красную карточку в концовке первого тайма.
10.08.2022 18:04
Футбол
автор: Александр Бойченко
Завтра Миранчук пройдет медобследование в «Торино»
Клуб сможет выкупить игрока за 12 млн евро.
10.08.2022 17:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«А как мы можем быть против?»: пресс-служба «Спартака» – о назначении Генича на матч против «Сочи»
Комментатор не работал на играх красно-белых больше пяти месяцев.
10.08.2022 17:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кечинов уверен в том, что Юран не согласился бы провести договорной матч
Ранее появилась соответствующая информация.
10.08.2022 17:08
Футбол
автор: Александр Бойченко
Писарев – о подписании контракта с «Химками»: Будем ставить команде современный атакующий футбол
53-летний специалист сменил у руля команды Сергея Юрана.
10.08.2022 16:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Карпин отреагировал на совмещение работы Писарева в «Химках» и сборной России
Специалист имеет действующий контракт с РФС.
10.08.2022 16:41
Футбол
автор: Александр Бойченко
Николай Писарев стал новым главным тренером «Химок»
Предыдущим специалистом подмосковной команды был Сергей Юран.
10.08.2022 16:14
Футбол
автор: Александр Бойченко
Федотов - о травме Клаудиньо перед матчем с ЦСКА: «Зенит» не заметит потери бойца
Полузащитник получил травму в матче с «Ахматом».
10.08.2022 16:09
Футбол
автор: Александр Бойченко
Восходящие звезды или «чемпионки водокачек»? Что означают победы Касаткиной и других наших теннисисток
Оба турнира WTA прошлой недели завершились победами россиянок: Дарья Касаткина стала чемпионкой в Сан-Хосе, Людмила Самсонова – в Вашингтоне. С начала года подобные титулы есть уже у четырех наших девушек.
Третьего не дано — наш футбол обязан кого-то жестко наказать! Либо «Химки», либо Юрана, либо «инсайдера» Ивана Карпова
Загадочное увольнение Сергея Юрана из «Химок» третий день не дает покоя футбольному миру.
Катастрофа Черчесова и Головина! Как наши люди вылетели из Лиги чемпионов
В ответных матчах 3-го квалификационного раунда ЛЧ не справились с задачами «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Монако» Александра Головина. Борьбу за выход в группу продолжает лишь наш голкипер из норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин.
«Авангард» — первый, СКА без главного джокера — второй. Как завершился «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
В Сочи прошли заключительные матчи представительного предсезонного турнира.
«Дело» Валиевой, операция Косторной и обнуление российских квот на ЧМ. Что происходит в фигурном катании
Обзор последних событий в мире фигурного катания.
Кому Левандовски, кому Fan ID. Обзор футбольных мемов
Новости футболу в картинках и видосиках.
Что не так с Сергеем Юраном? Почему «Химки» увольняют вроде бы успешного тренера
Не успел Сергей Юран насладиться признанием футбольной общественности от удачного старта возглавляемых им «Химок», как пришлось собирать чемоданы и уезжать из Подмосковья.
Рекорд трассы и досрочное чемпионство! Как прошел этап Motoring в Подмосковье
Состоявшийся в минувшие выходные на трассе Moscow Raceway четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам был расцвечен яркими событиями и острой борьбой на дистанции.
Все против Слуцкого: и удаления, и штанги, и даже голы «ножницами»! Как «Рубин» упустил победу в Эль-Татарико
Главный фаворит турнира дважды выходил вперед, но не смог выиграть у земляков из «Нефтехимика» (2:2).
«Ну, какой в Екатеринбурге иностранец?» Тарханов — об увольнении Шалимова из «Урала»
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился с «Плеймейкером» мнением о первой отставке футбольного сезона - уходе Игоря Шалимова из «Урала».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика