В «Рубине» заявили, что Дзюба давно покинул расположение команды

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что российский нападающий Артем Дзюба покинул расположение казанской команды.

«Его уже нет в расположении «Рубина». Дзюбы нет ни на тренировках, ни в Казани. Он давно уехал из города и клуба», — цитирует Сайманова «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.