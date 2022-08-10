Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство. Среди них оказался «Ростов»

Московские ЦСКА и «Спартак» могут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул чемпиона РПЛ. Такое мнение выразил заместитель генерального директора по спортивному развитию питерцев Андрей Аршавин.

«Но прошло всего четыре тура – может, появится другая команда, которая сможет удивить. Тот же «Ростов» я бы не списывал со счетов», – добавил Аршавин в интервью Sport24.ru.

В новом сезоне чемпионата России «Зенит» занимает четвертое место, набрав 8 очков. ЦСКА идет на первой позиции (10 очков), а «Спартак» расположился строчкой ниже, уступая армейцам по дополнительным показателям.

Что касается «Ростова», то команда Валерия Карпина занимает шестое место, добыв 8 очков.