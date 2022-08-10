Гендиректор «Рубина» заявил, что Дзюба перейдет в европейский клуб

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что нападающий Артем Дзюба должен перейти в европейский клуб в ближайшее время.

«Сейчас его нет в расположении «Рубина», он покинул Казань перед игрой с «Уфой». Он не обещал приехать снова. Если приедет, то приедет, я вообще ни на что не рассчитываю, у меня есть команда, которая играет. Причем здесь Артем Дзюба?

Он приезжал поправлять форму. Уехал. По моей информации, он уйдет куда-то в иностранный клуб», — цитирует Сайманова ТАСС.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.