«Мы счастливы». В «Фатих Карагюмрюк» оценили дебют Оздоева

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын поделился впечатлениями от дебюта российского полузащитника Магомеда Оздоева за клуб в матче 1-го тура Суперлиги против «Альянспора» (2:4).

«Тренер хочет создать по-настоящему хорошую команду, и Магомед ей подходит. Он играет очень хорошо, я знаю, что он сильно прогрессирует, он играет все лучше и лучше, мы очень, очень счастливы.

Мы проиграли, мы расстроены, но ничего страшного, сезон длинный, и мы постараемся встать на правильный путь. Вижу ли я прогресс Оздоева? Конечно, тренер выбрал его для игры, первый матч всегда важен, и Магомед сыграл хорошо», — цитирует Акына ТАСС.

Напомним, что Оздоев покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом России.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).