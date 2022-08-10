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Ольга Смородская: Миранчуку нужно оставаться в Европе и не сдаваться

Ранее появилась информация, что полузащитник перейдет в «Торино».
10 августа 2022 21:01
автор: Александр Бойченко

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию СМИ о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.

«Считаю, что Миранчук правильно сделает, если перейдет в «Торино». В «Аталанте» у него не получилось по разным причинам, наверняка их много. Надо попробовать где-то еще. Хорошо, что его отпустили.

Стоило бы вернуться в Россию? Нет. Считаю правильным остаться в Европе и не сдаваться», — сказала Смородская известному спортивному российскому СМИ.

В прошлом сезоне Серии А 26-летний Миранчук отыграл за «Аталанту» 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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