Виктор Гусев - о Fan-ID: Идея обречена. Что будет с трибунами, когда станет прохладно?

Популярный футбольный комментатор Виктор Гусев считает, что Fan-ID вредит российскому спорту.

«Сейчас у президента просто нет времени на такие прямые линии. В этом смысле идея обречена, как мне кажется. Я с самого начала сказал, что мне эта идея не очень нравится. Мы не в том положении, когда можем рисковать болельщиками. Если бы у нас были полные трибуны, тогда можно было бы думать о таких вещах, как Fan ID.

Мы уже сейчас видим, что люди ходят меньше, а сейчас самое футбольное время. Что будет, когда время будет не таким футбольным и станет прохладно?», — сказал Гусев известному российскому спортивному СМИ.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработала уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.