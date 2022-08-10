«Айнтрахт» и «Реал» представили стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА

В прошлом сезоне мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, а немецкий «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы. Теперь командам предстоит сыграть за Суперкубок УЕФА.

Встреча состоится 10 августа и пройдет в Хельсинки (Финляндия), а главным арбитром поединка выступит англичанин Майкл Оливер. Поединок начнется в 22.00 по Москве и будет показан в прямом эфире «Матч ТВ». Также посмотреть игру можно будет на официальном сайте телеканала.

За час до начала игры команды объявили стартовые составы:

«Айнтрахт»: Трапп, Ндика, Соу, Камада, Роде, Туре, Борре, Ленц, Линдстрем, Тута, Кнауфф.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус, Ф. Менди.