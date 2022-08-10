Властимил Петржела: «Зенит» смог бы побороться за подписание Роналду, если бы не санкции

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что руководство сине-бело-голубых могло побороться за подписание португальского форварда Криштиану Роналду.

«Роналду нужен клуб, который играет в Лиге чемпионов. «Зенит» играл бы там, если бы УЕФА не отстранил российские клубы. Думаю, у петербуржцев достаточно денег, чтобы cсодержать Криштиану. Так что, если бы не санкции, «Зенит» мог бы побороться за подписание Роналду», — сказал Петржела известному спортивному российскому СМИ

В прошлом сезоне Роналду провел 30 матчей за «красных дьяволов» в АПЛ, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Перед началом нынешнего первенства английского чемпионата португалец мог покинуть манкунианцев из-за того, что «Манчестер Юнайтед» не попал в Лигу чемпионов.