Канчельскис отреагировал на возможный переход Миранчука в «Торино»

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход хавбека Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды.

«Торино» — хороший вариант для Миранчука. Ведь была уже информация, что он может перейти туда, но затем вроде бы трансфер заблокировали. У Миранчука огромное желание играть. Переход в «Торино» — вызов. Доказать прежде всего самому себе и «Аталанте», что не давать играть было неправильным решением», — сказал Канчельскис известному спортивному российскому СМИ.

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024-го.