Виллиан может разорвать контракт с «Коринтиансом» и вернуться в АПЛ

Полузащитник «Коринтианса» Виллиан может расторгнуть контракт с клубом.

Об этом сообщил футболист после проигранного матча «Фламенго» (0:1) в рамках чемпионата Бразилии.

Ранее появилась информация, что игрок может оказаться в Европе. Одним из претендентов на игрока называли лондонский «Фулхэм», в этом сезоне вернувшийся в Английскую премьер-лигу. Одной из причин возвращения в Бразилию игрок называет семейные обстоятельства.

Действующий контракт Виллиана с бразильским клубом подписан до окончания сезона-2022/23.. В 2022-м году 34-летний полузащитник провел 14 матчей за команду и отдал две результативные передачи.

Ранее хавбек выступал за донецкий «Шахтер», махачкалинский «Анжи» и лондонские «Челси» и «Арсенал».