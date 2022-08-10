Миранчук прилетел в Турин на медосмотр в «Торино» (фото)

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук был замечен в Турине. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, россиянин прибыл на медосмотр в «Торино».

Ранее сообщалось, что клуб договорился о трансфере игрока на правах аренды с правом выкупа за 12 млн евро.

Напомним, 26-летний Миранчук перебрался в «Аталанту» осенью 2020 года, но так и не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.