«Спартак» расторг контракт с Хендриксом

Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с полузащитником Йорритом Хендриксом.

В сообщении пресс-службы клуба сказано, что сторонам удалось договорится по данному вопросу.

С января 2022 года красно-белые регулярно отдавали 27-летнего хавбека в аренду. Текущий сезон он должен был провести в «Фейеноорде», однако после завершения сотрудничества со «Спартаком» полузащитник принял решение перейти в немецкую «Фортуну».

В российском клубе Хендрикс был с января 2021 года. Он провел за «Спартак» 22 матча, в которых не отличился результативными действиями.