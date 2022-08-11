Галлиани предложил создать единую лигу без английских команд

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани считает, что для противостояния английской премьер-лиге, клубам других стран нужно объединиться в один чемпионат.

«Недавно получившая повышение команда в Англии получает 160 миллионов евро. Как «Монце» конкурировать с «Ноттингем Форест»? Как остановить эту тенденцию мировой экономики? Брексит должен быть и в футболе. Мы можем получить настоящий чемпионат Европы без англичан», - приводит слова Галлиани The Daily Mail cо ссылкой на Tuttosport.

Напомним, что в 2021 году топ-клубы пытались создать единый турнир - суперлигу, но большинство команд отказалось от данной идеи из-за давления болельщиков и УЕФА. В число участников турнира входили английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал».