Главный тренер «Реала» о матче против «Айнтрахта»: Он был гораздо труднее, чем могло показаться

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после того, как его команда завоевала Суперкубок УЕФА, победив «Айнтрахт» (2:0).

«Мне не требовалась эта победа, чтобы сказать вам, что моя команда по-прежнему голодна и мотивирована. Это был непростой матч. Он был гораздо труднее, чем это могло показаться на первый взгляд», - приводит пресс-служба УЕФА слова тренера испанской команды.

«Сливочные» в пятый раз за свою историю завоевали Суперкубок УЕФА. Ранее они выигрывали данный трофей в 2003, 2015, 2016 и 2017 годах.