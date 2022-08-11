Главный тренер «Айнтрахта» - о Суперкубке УЕФА: «Реал» был сильнее и заслужил эту победу»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер назвал причины поражения своей команды от «Реала» (0:2) в Суперкубке УЕФА.

«Мы прибавили по сравнению с прошлым матчем, но «Реал» создает два-три отличных момента в любой игре против любого соперника в мире. Мы пропустили после углового и не смогли реализовать собственные моменты. «Реал» был сильнее и заслужил эту победу», - приводит пресс-служба УЕФА слова специалиста.

«Сливочные» в пятый раз за свою историю завоевали Суперкубок УЕФА. Ранее они выигрывали данный трофей в 2003, 2015, 2016 и 2017 годах.