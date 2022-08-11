Дзюба может стать футболистом «Краснодара»

Бывший капитан сборной России Артем Дзюба может стать игроком «Краснодара», сообщает Transfermarkt.

По данным источника, «быки» могут подписать контракт с 33-летним нападающим в случае ухода Джона Кордобы. Тот хочет стать игроком «Кельна».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.