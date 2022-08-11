Пейчинович - о легионерах, уехавших из России: Не понимают, что на самом деле происходит

Бывший игрок «Локомотива» и «Факела», сербский защитник Неманья Пейчинович раскритиковал футболистов, принявших решение приостановить контракт с российскими клубами.

«Россию никто не будет трогать. Не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо?

Западная пропаганда промывает людям мозги. Иностранные футболисты не понимают, что на самом деле происходит. Они запуганы», - сказал Пейчинович российскому спортивному СМИ.

Напомним, что легионеры приостанавливают свои контракты с позволения ФИФА, который продлил данную возможность для иностранных футболистов и тренеров до 30 июня 2023 года.

В итоге, многие иностранные футболисты перешли в другие клубы, некоторые российские команды пытаются удержать легионеров, подписав с ними новый контракт на улучшенных условиях.