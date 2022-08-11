Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Пейчинович - о легионерах, уехавших из России: Не понимают, что на самом деле происходит

Сербский защитник осудил сбежавших футболистов.
Пейчинович - о легионерах, уехавших из России: Не понимают, что на самом деле происходит
11 августа 2022 12:36
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

Бывший игрок «Локомотива» и «Факела», сербский защитник Неманья Пейчинович раскритиковал футболистов, принявших решение приостановить контракт с российскими клубами.

«Россию никто не будет трогать. Не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо?

Западная пропаганда промывает людям мозги. Иностранные футболисты не понимают, что на самом деле происходит. Они запуганы», - сказал Пейчинович российскому спортивному СМИ.

Напомним, что легионеры приостанавливают свои контракты с позволения ФИФА, который продлил данную возможность для иностранных футболистов и тренеров до 30 июня 2023 года.

В итоге, многие иностранные футболисты перешли в другие клубы, некоторые российские команды пытаются удержать легионеров, подписав с ними новый контракт на улучшенных условиях.

Это интересно:
«Торино» уладил все детали перехода Алексея Миранчука из «Аталанты»
«Торино» уладил все детали перехода Алексея Миранчука из «Аталанты»
26-летний футболист прошел медосмотр.
11.08.2022 13:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
Экс-полузащитник «Спартака» Хендрикс подписал однолетний контракт с «Фортуной»
Экс-полузащитник «Спартака» Хендрикс подписал однолетний контракт с «Фортуной»
27-летний хавбек 11 августа ушел из российской команды.
11.08.2022 12:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
Пейчинович - о легионерах, уехавших из России: Не понимают, что на самом деле происходит
Пейчинович - о легионерах, уехавших из России: Не понимают, что на самом деле происходит
Сербский защитник осудил сбежавших футболистов.
11.08.2022 12:36
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» может сыграть товарищеский матч с «Црвеной Звездой»
Идея игры между дружественными клубами находится на начальной стадии.
11.08.2022 12:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Алексей Миранчук проходит медосмотр перед арендой в «Торино»
Алексей Миранчук проходит медосмотр перед арендой в «Торино»
Новый клуб российского полузащитника получит право выкупа.
11.08.2022 11:45
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дзюба может стать футболистом «Краснодара»
Дзюба может стать футболистом «Краснодара»
«Быки» ищут нападающего на замену Кордобе.
11.08.2022 11:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
Главный тренер «Айнтрахта» - о Суперкубке УЕФА: «Реал» был сильнее и заслужил эту победу»
Матч прошел на олимпийском стадионе в Хельсинки.
11.08.2022 10:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
Главный тренер «Реала» о матче против «Айнтрахта»: Он был гораздо труднее, чем могло показаться
Испанская команда стала триумфатором Суперкубка УЕФА-2022.
11.08.2022 10:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Каземиро признан лучшим игроком Суперкубка УЕФА
Каземиро признан лучшим игроком Суперкубка УЕФА
В матче за трофей «Реал» обыграл «Айнтрахт».
11.08.2022 10:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
Галлиани предложил создать единую лигу без английских команд
Галлиани предложил создать единую лигу без английских команд
Гендиректор «Монцы» отметил разницу между доходами клубов АПЛ и остальным футбольным миром.
11.08.2022 09:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ходила на хоккей еще в животе у мамы!» Алина Загитова — об эмоциях от «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила недавний представительный хоккейный турнир в Сочи и приняла участие в акциях генерального партнера соревнований букмекерской компании «Лига Ставок».
«Сочи» — клуб с федеральной аудиторией болельщиков». Заместитель гендиректора «Лиги Ставок» — о поддержке хоккея
Заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров рассказал о новых хоккейных инициативах компании во время недавнего турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open».
«Реал» догнал «Милан» и «Барселону», Бензема опередил Рауля. Как команда Анчелотти взяла очередной трофей
Королевский клуб завоевал Суперкубок УЕФА, победив в Хельсинки «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне - 2:0.
«Болею за СКА, восхищаюсь Капризовым, слежу за Овечкиным». Президент «Лиги Ставок» — о хоккее и букмекерстве
Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский ответил на вопросы журналистов во время недавнего турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open».
Восходящие звезды или «чемпионки водокачек»? Что означают победы Касаткиной и других наших теннисисток
Оба турнира WTA прошлой недели завершились победами россиянок: Дарья Касаткина стала чемпионкой в Сан-Хосе, Людмила Самсонова – в Вашингтоне. С начала года подобные титулы есть уже у четырех наших девушек.
Третьего не дано — наш футбол обязан кого-то жестко наказать! Либо «Химки», либо Юрана, либо «инсайдера» Ивана Карпова
Загадочное увольнение Сергея Юрана из «Химок» третий день не дает покоя футбольному миру.
Катастрофа Черчесова и Головина! Как наши люди вылетели из Лиги чемпионов
В ответных матчах 3-го квалификационного раунда ЛЧ не справились с задачами «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Монако» Александра Головина. Борьбу за выход в группу продолжает лишь наш голкипер из норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин.
«Авангард» — первый, СКА без главного джокера — второй. Как завершился «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
В Сочи прошли заключительные матчи представительного предсезонного турнира.
«Дело» Валиевой, операция Косторной и обнуление российских квот на ЧМ. Что происходит в фигурном катании
Обзор последних событий в мире фигурного катания.
Кому Левандовски, кому Fan ID. Обзор футбольных мемов
Новости футболу в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика