Экс-полузащитник «Спартака» Хендрикс подписал однолетний контракт с «Фортуной»

«Фортуна» объявила, что подписала контракт с бывшим полузащитником «Спартака» Йорритом Хендриксом.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

«У меня было много контактов с руководством «Фортуны», я был заинтересован в переходе в самом начале переговоров. Мне 27 лет, это самый подходящий возраст для футболиста, поэтому я бы хотел играть. У меня есть шанс сделать это в Дюссельдорфе. Я уже знаю город и был на домашней игре команды — атмосфера отличная, я уже с нетерпением жду своего первого матча на этом стадионе».

С января 2022 года красно-белые регулярно отдавали 27-летнего хавбека в аренду. Текущий сезон он должен был провести в «Фейеноорде», однако после завершения сотрудничества со «Спартаком» полузащитник принял решение перейти в немецкую «Фортуну».

В российском клубе Хендрикс был с января 2021 года. Он провел за «Спартак» 22 матча, в которых не отличился результативными действиями.