«Торино» уладил все детали перехода Алексея Миранчука из «Аталанты»

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти объявил, что Алексей Миранчук станет игроком его команды.

«Миранчук прошел медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время. У нас были определенные сложности, но сейчас все детали улажены. Мы рады, что Алексей с нами», - сказал Ваньяти спортивному СМИ.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист будет арендован с правом выкупа.

Напомним, Миранчук перебрался в «Аталанту» осенью 2020 года, но так и не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.