«Наполи» подписал бывшего вратаря «ПСЖ» Сиригу

«Наполи» объявил о том, что подписал вратаря Сальваторе Сиригу.

По данным Transfermarkt, 35-летний футболист заключил соглашение до 30 июня 2023 года.

Прошлый сезон он провел в «Дженоа», где сыграл 36 матчей, в которых пропустил 59 мячей, отстояв десять раз «на ноль».

Сиригу известен своим выступлением за «ПСЖ», с которым выиграл четыре чемпионата Франции, а также три Суперкубка страны, два Кубка Франции и три Кубка французской лиги.

В составе сборной Италии Сиригу стал победителем Евро-2020.