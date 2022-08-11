Полузащитник «Аталанты» Малиновский может перейти в «Ноттингем Форест»

Английский клуб «Ноттингем Форест» заинтересован в приобретении украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, сообщает итальянское СМИ.

«Ноттингем Форест» надеется, что истекающий следующим летом контракт 29-летнего футболиста убедит «Аталанту» принять предложение.

«Аталанта» приобрела Малиновского у бельгийского «Генка» в 2019 году за 13,6 млн евро. В настоящий момент футболист, по данным Transfermarkt, стоит 28 млн.

Малиновский в прошлом сезоне провел 41 матч за «Аталанту», в которых забил десять мячей и отдал семь голевых передач.