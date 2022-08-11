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Российский полузащитник Пруцев стал игроком «Црвены Звезды»

Прошлый сезон 19-летний футболист завершал в «Нефтехимике».
Российский полузащитник Пруцев стал игроком «Црвены Звезды»
11 августа 2022 15:48
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Црвена Звезда"

Сербская «Црвена Звезда» подписала четырехлетний контракт с российским полузащитником Егором Пруцевым.

- «Црвена Звезда» — большой клуб, известный во всей Европе. Я счастлив, что стал частью красно-белой семьи, и хочу выиграть с ней как можно больше трофеев. Как и любой футболист, я мечтаю сыграть в Лиге чемпионов, и я думаю, что это подходящее место для получения опыта и совершенствования. Я горжусь тем, что меня будет тренировать Деян Станкович, я помню его гол со своей половины поля в ворота «Шальке», и теперь у меня появилась возможность поработать с ним. Поистине удивительное чувство, - приводит пресс-служба «Црвены Звезды» слова своего новичка.

Пруцев - воспитанник «Сочи». Прошлый сезон хавбек завершал в «Нефтехимике», где находился в аренде. В клубе из Нижнекамска футболист провел 13 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

источник: ФК «Црвена Звезда»
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