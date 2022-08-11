Чинквини прокомментировал переход Миранчука в «Торино»

Бывший менеджер сборной России по футболу Оресте Чинквини отреагировал на новость о переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Для Миранчука переход в «Торино» - лучшая возможность, чтобы проявить себя в Серии А, потому что последние два сезона в «Аталанте» у него было не так много игрового времени. В Турине очень хороший тренер - Иван Юрич, эта команда прекрасно подходит для Алекса, он говорит по-итальянски, с этим у него нет проблем в Италии», - приводит слова специалиста крупное отечественное СМИ.

Добавим, о переходе стало известно накануне. Футболист будет выступать за туринский клуб на правах аренды.

Переговоры с игроком велись уже давно, однако главный тренер бергамасков Джампьеро Гасперини блокировал трансфер.