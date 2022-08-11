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СМИ: Дзюба все-таки может перейти в «Рубин»

Форвард по-прежнему тренируется самостоятельно.
11 августа 2022 16:34
автор: Александр Шульгин

Артем Дзюба может стать игроком казанского «Рубина», если не успеет найти себе команду до закрытия трансферного окна.

По информации крупного российского СМИ, казанцы готовы платить футболисту 1,5 миллиона евро в год.

Напомним, контракт Дзюбы с «Зенитом» истек 30 июня, с тех пор форвард находится без команды. Одно время он тренировался с «Рубином», но затем покинул расположение клуба.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Црвены Звезды» и турецких клубов, однако стороны не сошлись в вопросах зарплаты.

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