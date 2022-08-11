СМИ: Дзюба все-таки может перейти в «Рубин»

Артем Дзюба может стать игроком казанского «Рубина», если не успеет найти себе команду до закрытия трансферного окна.

По информации крупного российского СМИ, казанцы готовы платить футболисту 1,5 миллиона евро в год.

Напомним, контракт Дзюбы с «Зенитом» истек 30 июня, с тех пор форвард находится без команды. Одно время он тренировался с «Рубином», но затем покинул расположение клуба.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Црвены Звезды» и турецких клубов, однако стороны не сошлись в вопросах зарплаты.