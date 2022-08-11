Федерация футбола Москвы отменила полугодичное отстранение Романа Широкова

Федерация футбола Москвы (ФФМ) отменила решение об отстранении бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова на полгода от футбольной деятельности.

В середине июня Комитет по этике и безопасности ФФМ дисквалифицировал начальника детской команды «Строгино» Романа Широкова за оказание давления на судью во время матча. Бывший футболист обжаловал данное решение.

Как передает корреспондент Sport24 Иван Жебрун, Широков является начальником команды «Строгино» 2008 г.р, поэтому имел право находиться в технической зоне, следовательно попадает под действие дисциплинарного регламента, поэтому решение должно приниматься КДК Московской Федерации футбола, а не Комитетом по этике и безопасности. Жалоба Широкова была частично удовлетворена — до решения КДК он имеет право заниматься футбольной деятельностью.