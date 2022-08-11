Булыкин одобрил переход Миранчука в «Торино»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Хороший переход для Миранчука. Если он будет иметь достаточно игрового времени, то сможет вернуться на свой уровень, проявить себя, потому что мотивация у Алексея хорошая доказывать всем, что он хороший футболист. Поэтому для него это хороший вариант, если он будет получать игровое время», - приводит слова ветерана авторитетное отечественное спортивное СМИ.

Добавим, о переходе стало известно накануне. Футболист будет выступать за туринский клуб на правах аренды.

Переговоры с игроком велись уже давно, однако главный тренер бергамасков Джампьеро Гасперини блокировал трансфер.